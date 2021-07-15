Названы сроки сохранения антител после легкой формы коронавируса

Ученые определили, что антитела после легкой формы CОVID-19 сохраняются не менее года

Шведские ученые раскрыли сроки сохранения иммунитета после легкой формы коронавируса — антитела могут сохраняться не менее года. Работа на эту тему принадлежит ученым из больницы Дандерид в Стокгольме, об этом сообщает РИА Новости.

Cообщается, что в исследовании приняли участие невакцинированные добровольцы, среди которых были пациенты и работники больницы Дандерид, перенесшие коронавирус весной 2020-го. В течение года медики изучали иммунитет человека после естественного заражения. Кроме того, врачи исследовали образцы крови более сотни пациентов с COVID-19.

Результаты работы показали, что более 80 процентов людей, переболевших легкой формой заболевания, имеют измеримые уровни антител год спустя.

Ученые также оценили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами.

Врачи отметили, что необходимо вакцинироваться — даже после коронавируса. По их словам, уровни антител у перенесших заболевание значительно повышаются после прививки. При этом врачи пока не знают, как они коррелируют с продолжительностью защиты.

Ранее группа ученых из 20 стран мира, в частности из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов, заявила о доказательствах того, что коронавирус имеет естественное — зоонозное происхождение.