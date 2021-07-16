Ученые назвали условие для появления опасных мутаций коронавируса

Без массовой вакцинации от коронавируса с вероятностью в 60 процентов в мире ежегодно будут появляться два и более опасных штамма инфекции. Такое условие назвали немецкие ученые, пишут «Известия».

По расчетам специалистов, при вакцинации от COVID-19 80 процентов населения стран мира пандемия остановится, так как еще около 20 процентов должны были переболеть и тоже обрести иммунитет к вирусу.

При этом российские ученые согласились с мнением коллег. Как заявил доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм, все новые мутации коронавируса будут происходить от бушующего сейчас «дельта»-варианта.

Издание считает, что такая теория может быть верна, если смотреть на данные по Израилю. В этой стране вакцинация проводилась быстро и была массовой. В результате количество зараженных уменьшалось по мере увеличения числа привитых.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о новых, более опасных штаммах коронавирусной инфекции. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что пандемия еще далека от завершения, вопреки тому, что могут заявлять в развитых странах, успешно проводящих вакцинацию.