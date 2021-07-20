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Ученые нашли эффективное средство от коронавируса

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Фото: Pixabay

Исследователи в процессе лабораторных испытаний выяснили, что вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять вирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Европейские ученые под руководством докторов из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии провели испытания на человеческих клетках. Специалисты проверили воздействие на них артемизинина, его производных — артесуната и артеметера, — а также экстракта Artemusua annua (полыни однолетней).

В качестве модельных вирусов исследователями был использован немецкий штамм коронавирусной инфекции из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена. Отмечается, что одна из клеточных линий представляла определенный тип клеток легких, наиболее уязвимых при COVID-19 — клетки рака легких A549-hACE2.

По результатам испытаний выяснилось, что все четыре соединения весьма успешно подавляют коронавирусную инфекцию в клеточных линиях, в том числе в легких. Ученые отметили, что наиболее эффективным оказался артесунат, на втором месте — артеметер, на третьем — экстракт Artemisia annua, на четвертом — артемизинин.

Специалисты подчеркнули, что у соединений, которые содержатся в полыни, очень небольшое терапевтическое окно, то есть они могут помочь только непосредственно после попадания инфекции в организм.

Отмечается, что это первое исследование, однозначно доказывающее возможность создания препарата для лечения коронавирусной инфекции на основе производных артемизинина.

Ранее исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона сообщили, что присутствие антител остается достаточно значительным даже через девять месяцев после заражения SARS-CoV-2 вне зависимости от того, была ли инфекция явной или бессимптомной. Ученые проверили более 85 процентов жителей в итальянской коммуне Во на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в феврале и марте 2020 года. Повторный анализ на антитела проводился в мае и ноябре 2020 года.

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