Раскрыт срок присутствия антител в крови после заражения коронавирусом

Присутствие антител остается достаточно значительным даже через девять месяцев после заражения SARS-CoV-2 вне зависимости от того, была ли инфекция явной или бессимптомной. Это раскрыли исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые проверили более 85 процентов жителей в итальянской коммуне Во на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в феврале и марте 2020 года. Повторный анализ на антитела проводился в мае и ноябре 2020 года. Оказалось, что у 98,8 процента людей, инфицированных в феврале или марте, уровни антител оставались высокими до ноября и не наблюдалось никакой разницы между людьми, у которых были симптомы COVID-19, и пациентами, у которых не было симптомов.

Уровень защиты против коронавируса отслеживался с помощью трех тестов, которые выявляют разные типы антител, реагирующие на разные части вируса. Результаты показали, что все типы антител снижали свой уровень в период с мая по ноябрь, однако скорость снижения была разной в зависимости от теста. У некоторых людей выявлялось повышение уровня антител, что может указывать на повторное заражение, укрепляющее иммунную систему. Таким образом, сила иммунного ответа не зависела от симптомов и тяжести инфекции.

По словам исследователей, тот факт, что уровни антител снижаются со временем, указывает на необходимость более длительного срока наблюдения за иммунным статусом пациентов с коронавирусом.