В России оценили новость об обнаружении «суперантитела» против коронавируса

Обнаруженное американскими учеными «суперантитело», способное бороться с различными коронавирусами, включая SARS-CoV-2, не станет безотказным лекарством от COVID-19. К такому мнению пришли опрошенные РБК эксперты.

В частности, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский указал, что это открытие важно с научной точки зрения, но практического применения ему пока нет. «Не надо думать, что найдена волшебная таблетка. Это не так», — отметил он, пояснив, что научить организм самостоятельно вырабатывать это антитело невозможно, и не ясно, как доставлять его в клетки человека. С ним согласился доктор медицинских наук Николай Малышев. «Обнаружить-обнаружили, а вот смогут ли из него сделать лекарственную формулу — это уже другой вопрос», — сказал он.

Директор центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков отметил, что в этом открытии нет ничего сенсационного, поскольку специалистам уже известен ряд схожих антител. С аналогичным утверждением выступила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, указавшая, что «моноклональные антитела не являются чем-то невиданным».

16 июля стало известно, что группа ученых из Центра исследования рака в Сиэтле (США) обнаружила антитело, которое способно бороться с различными коронавирусами. Биохимики изучили 12 антител, которые были выделены у людей, перенесших различные формы коронавируса. Авторы исследования составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Среди них выявили одно — S2H97 — способное прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, нейтрализуя их эффект в живых клетках.

Специалисты назвали его «суперантителом» из-за его универсальности. «Это самое крутое антитело, которое мы изучали», — заявил соавтор исследования Тайлер Старр (Tyler Starr). Ученые отметили, что пока не могут утверждать, что «суперантитело» способно защитить организм от новых штаммов вируса, но это открытие позволит продвинуться в борьбе с мутациями коронавируса.

