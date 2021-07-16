Обнаружено «суперантитело» против коронавируса

Группа ученых из Центра исследования рака в Сиэтле (США) обнаружила антитело, которое способно бороться с различными коронавирусами, включая SARS-CoV2. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Биохимики изучили 12 антител, которые были выведены у людей, перенесших различные формы коронавируса. Авторы исследования составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Среди них выявили одно — S2H97 — способное прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, нейтрализуя их эффект в живых клетках. Специалисты назвали его «суперантителом» из-за его универсальности.

«Это самое крутое антитело, которое мы изучали», — заявил соавтор исследования Тайлер Старр (Tyler Starr).

Остальные 11 антител также можно использовать для борьбы с заболеваниями. Однако, по словам ученых, их эффективность ниже по сравнению с S2H97. В свою очередь исследователи пока не могут утверждать, что «суперантитело» способно защитить организм от новых штаммов, но это открытие позволит продвинуться в борьбе с мутациями коронавируса.