Разработаны захватывающие и нейтрализующие вирусы нанокапсулы

Междисциплинарная исследовательская группа из Технического университета Мюнхена (Германия) разработала нанокапсулы, которые поглощают и нейтрализуют вирусы. Наночастицы созданы из генетического материала с использованием метода ДНК-оригами и были успешно протестированы против гепатита и аденоассоциированных вирусов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

Для создания нанокапсул были использованы геометрические принципы, согласно которым выстраиваются белковые оболочки вирусов. Так были получены полые тела размером с вирусную частицу. Для того, чтобы мог осуществляться захват наночастицами вирусов исследователи сконструировали капсулы из треугольных ДНК-пластинок. Чтобы такие пластинки могли собираться и образовывать более крупные объекты, их края немного были скошены. Изменяя точки привязки на краях треугольников, ученые смогли создавать не только замкнутые полые сферы, но и сферы с отверстиями или даже полуоболочки.

Ученые поместили антитела, связывающие вирусы, на внутреннюю поверхность нанокапсул, добившись высокой эффективности захвата. Чтобы предотвратить быстрый распад частиц ДНК в жидкостях организма, команда облучила готовые строительные компоненты ультрафиолетовым светом и обработала полиэтиленгликолем и олиголизином. Таким образом, частицы были стабильны в сыворотке мышей в течение 24 часов.

При добавлении четырех молекул антител эффективность связывания достигала 80 процентов. Ученые считают, что при увеличении числа антител эффективность можно повысить до ста процентов. В будущем исследователи планируют протестировать нанокапсулы на живых мышах.