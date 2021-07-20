Иммунолог посоветовала сдать один анализ перед вакцинацией

Доктор медицинских наук, иммунолог Наталья Калинина посоветовала сдать анализ крови перед вакцинацией против коронавируса, чтобы исключить возможные побочные эффекты. Об этом она рассказала в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, прививку следует делать в здоровом состоянии, при отсутствии воспалительных реакций в организме.

«Прививаться можно, если анализ показывает отсутствие воспалительной реакции. Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов. Это первое. Второе – надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов», — сообщила Калинина.

По мнению врача, эозинофилов должно быть не более пяти процентов, а базофилов – не более одного процента. Если один из показателей превышает допустимую норму, вакцинацию стоит отложить, считает иммунолог. Эксперт добавила, что в некоторых случаях прививка рекомендована в стационарных условиях.

Ранее россиянам назвали способ достичь максимальной эффективности вакцинации. По словам доктора медицинских наук Сусанны Харит, ревакцинацию следует делать другим препаратом, а не тем же, которым была сделана первая вакцинация. «Результаты очень неплохие. И меньше реакций, чем, когда две одинаковых, и более высокий иммунитет», — сказала специалист.