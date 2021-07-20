Макаревич назвал не желающих прививаться людей идиотами

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал идиотами людей, не желающих прививаться вакциной от коронавируса. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Музыкант отметил, что в мире много идиотов. Сам он уже привился «Спутником V» и чувствует себя хорошо. По мнению артиста, нет никаких оснований, чтобы считать российскую вакцину неудачной, ведь ее хвалит весь научный мир.

«Те, кто против вакцинирования, — что я с ними могу поделать, гоняться за ними, что ли? Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан», — предположил Макаревич.

В сентябре 2020 года лидер «Машины времени» заявил, что переболел коронавирусом в легкой форме. «В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», — пояснил он.

Тогда он признался, что ему «страшно интересно» узнать, сколько привившихся россиян в итоге все же заболели COVID-19. По его мнению, если все привившиеся в порядке, то это можно расценивать как победу отечественной фармакологии.

