Макаревич назвал возможных виновников в загрязнении на Камчатке

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал возможных виновников в загрязнении воды на Камчатке. Об этом сообщает Znak.com.

Музыкант считает, что в случившемся замешаны военные или «мощные государственные структуры». Он не верит в версию о том, что загрязнение Авачинского залива случилось в результате разлива нефтепродуктов, так как это обычно происходит на поверхности. Макаревич также уверен, что «два обычных браконьера такого устроить не могли».

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«С моей дилетантской точки зрения, нужно приложить все усилия, чтобы установить истинную причину произошедшего и не скрывать ее ни в коем случае. Не надо ничего сочинять и врать!» — заявил артист.

Макаревич пожаловался, что российские власти не хотят заниматься вопросом, так как им придется отвечать за случившееся. Он напомнил, что Камчатка и раньше сталкивалась с экологическими проблемами. «В советское время это все замалчивалось и все расходилось на уровне сарафанного радио», — отметил музыкант.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.