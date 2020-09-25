Макаревич переболел коронавирусом

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что переболел коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.

Музыкант пояснил, что болезнь протекала в легкой форме. «В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», — вспомнил он.

Во время обсуждения российской вакцины Макаревич отметил, что многие граждане уже успели сделать прививку. Музыкант признался, что ему «страшно интересно» узнать, сколько из этих людей заболели. По его мнению, если все привившиеся в порядке, то это можно считать «оглушительной победой нашей фармакологии».

Ранее в сентябре артист оценил размер своей пенсии. Макаревич отметил, что со всеми дополнительными выплатами получает «тысяч 26». Свою пенсию он назвал «достаточно большой» и пояснил, что является не только народным артистом Российской Федерации, но и ветераном труда.