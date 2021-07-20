Верховный суд отказался исключать коронавирус из списка опасных болезней

Верховный суд России отказался лишить коронавирус статуса опасной болезни. Об этом заявили в суде, передает РИА Новости.

Иск с просьбой исключить COVID-19 из списка опасных болезней подали более 1000 россиян, которые недовольны карантином в стране.

По словам тех, кто обратился в суд с коллективным иском, введение карантина в стране ограничило их передвижение и активность, а также лишило возможности заниматься спортом.

Верховный суд страны принял в производство иск к правительству России с требованием убрать коронавирус из списка опасных болезней 5 февраля 2021 года. По словам автора инициативы Александра Саверского, в случае отказа Верховного суда лишить COVID-19 этого статуса, протест россиян может принять «неправовые формы».