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КС признал законным ограничение передвижений россиян во время пандемии

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Конституционный суд России (КС) признал законным ограничение передвижений граждан во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

Суд постановил, что данная мера не противоречила Конституции, так как была продиктована «объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции». Кроме того, ограничения на передвижение носили временный характер, говорится в постановлении.

Из материалов дела следует, что в КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии коронавируса.

С 1 апреля вступили в силу поправки к федеральному закону «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». В частности, они дали региональным властям право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при режиме повышенной готовности.

Режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте был введен в Московской области с 15 апреля и действовал до 23 мая. Аналогичные меры действовали в Москве. Они были направлены на борьбу с распространением коронавируса.

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