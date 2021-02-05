Верховный суд попросили лишить коронавирус статуса опасной болезни

Верховный суд (ВС) принял в производство иск к правительству России с требованием убрать коронавирус из списка опасных болезней. Суд рассмотрит дело 14 апреля, к участию в разбирательстве приглашен генпрокурор Игорь Краснов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Автор инициативы, президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский заявил, что, если власти не услышат людей, то протест может принять «неправовые формы». Отмечается, что еще в конце января Саверский подал в ВС два иска к правительству России. Первый из них содержал требование отменить обязательное ношение масок, он был отклонен из-за ошибок в оформлении. Во втором президент «Лиги защитников пациентов» оспаривал постановление о признании коронавируса опасной для окружающих болезнью, которое позволяет вводить на территории России ограничительные меры, включая изоляцию или карантин.

Саверский в обосновании иска отмечает, что количество заболевших коронавирусом в разы меньше, чем другими ОРВИ и гриппом, но при этом данные заболевания не внесены в перечень «опасных».

Ранее Конституционный суд России (КС) признал законным ограничение передвижений граждан во время пандемии коронавируса. Суд постановил, что данная мера не противоречила Конституции, так как была продиктована «объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции».