Стало известно о миллионных штрафах за отсутствие теста на COVID-19 в Москве

В Москве вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали в общей сложности на 10,8 миллиона рублей за отсутствие теста на COVID-19. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора, передает «Интерфакс» в среду, 3 февраля.

10 800 000 рублей заплатили россияне за отсутствие теста на коронавирус после прилета из-за границы в Москву. Сумма штрафа составила в среднем 13 220 рублей.

В службе сообщили, в районные суды переданы дела 1,8 тысячи не прошедших тестирование на коронавирус человек, из них более 800 человек были оштрафованы по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 40 до 300 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре отметили, что тестирование не проходят примерно 4,5 процента вернувшихся из-за границы россиян. Там напомнили, что эти данные должны вноситься на Единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трех дней после прилета.

Россия полностью закрыла границы в связи с распространением COVID-19 в конце марта 2020 года. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа.