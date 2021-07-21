Глава Крыма прокомментировал планы закрыть турсезон на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал планы закрыть туристический сезон в регионе в связи с эпидемиологической ситуацией в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если ситуация с коронавирусом в республике достигнет катастрофической отметки, то придется вводить новые ограничения, однако таких планов пока нет.

Аксенов уточнил, что динамика по коронавирусу в регионе негативная.

Ранее в июле Аксенов ужесточил коронавирусные ограничения в Крыму — с 1 августа детские лагеря будут переведены в закрытый режим работы. Сотрудникам организаций детского отдыха, в которых менее 95 процентов персонала привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19, будет запрещено проживать за их пределами.

Кроме того, с 16 июля туристам для заселения в отели Севастополя необходимо предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о наличии в организме антител сроком не менее 30 дней. До этого гостиницы требовали у туристов предъявления ПЦР-теста.