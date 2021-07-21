Россиянин побывал на рынке в Крыму и описал цены словами «дешевле, чем дома»

Российский турист побывал на центральном рынке Евпатории и описал цены на продукты словами «дешевле, чем у меня дома». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник отметил, что цены на рынке бывают сильно завышены — однако найти лучшее предложение возможно.

«Например, в начале базара кукуруза продавалась по 30 рублей. Чуть дальше — уже по 25, а самую дешевую я нашел и вовсе за 15 рублей», — отметил турист.

Россиянин признался, что овощи, фрукты и ягоды стоят дешевле, чем в его родном регионе, а вот мясная и молочная продукция зачастую обходится на 15-20 процентов дороже.

Тем не менее россиянин отметил большой выбор продуктов. Также его удивило «разношерстное ценообразование» на рынке — по его словам, в его городе цены заканчиваются либо на «5», либо на «9».

«Я увидел и 1003 рубля, и 617 рублей, и 124 рубля — это сильно бросалось в глаза», — рассказал путешественник.

Ранее в июне россиянин описал цены на рынке в Крыму фразой «зависит от наглости продавцов». Как отметил турист, стоимость клубники составляла от 140 до 200 рублей за килограмм, черешни — около 350. Также турист предупредил, что продавцы «любят обманывать брата-туриста» и выдавать поставки фруктов из Турции за местные фрукты.

