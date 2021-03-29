Россиянка посетила рынок в Сочи и пожаловалась на «неприлично высокие цены»

Российская туристка посетила рынок в курортном городе Сочи и пожаловалась на качество продуктов и «неприлично высокие цены». Девушка поделилась своими наблюдениями в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница заявила, что стоимость товаров на местных рынках сильно завышена, но качество при этом оставляет желать лучшего. По ее словам, приобретая продукты в подобных местах, можно получить пищевое отравление.

«Продукты не успевают распродавать, а вместо того, чтобы списывать и утилизировать плесневую колбасу — продавцы срезают плесень, и внаглую продают невнимательным туристам», — пояснила она.

Блогер также отметила, что сама не раз закупалась на рынках обычными продуктами, но почти всегда сталкивалась с «фиаско». Она уточнила, что в местном сетевом супермаркете можно купить еду по низким ценам, однако ее качество также нельзя назвать хорошим.

Ранее эта же туристка рассказала, что Сочи возомнил себя Москвой и поделилась разочарованиями от отдыха на курорте. По ее словам, в последние годы курортный город стал менее дружелюбным, а его жители видят приезжающих только «как кошелек» и всячески пытаются нажиться на них.