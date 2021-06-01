Россиянка назвала секретное слово для получения скидки на рынках Сочи

Российская туристка рассказала о секретном слове, с помощью которого можно получить скидку на рынках Сочи и избежать обмана. Своими наблюдениями девушка поделились в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, среди продавцов существует кодовое слово, благодаря которому они отличают туриста от местного жителя. Так, на рынках приезжих называют «бздыхами», то есть «ходячими кошельками», которых можно обсчитать.

Чтобы избежать обмана, путешественница посоветовала во время покупки сказать фразу «не бздых», что означает «не турист».

Блогерша отметила, что местные жители повышают цены с целью заработать как можно больше денег во время наплыва отдыхающих, чтобы обеспечить себя средствами на зимние месяцы.

«Своей лапой сыт не будешь, а на одних фруктах, если даже имеется свой участок, ноги протянешь. И мяса хочется и всего прочего», — добавила россиянка.

Ранее отдыхающий в Сочи мужчина возмутился «космическими» ценами на продукты. Он опубликовал в сети ролик, где узнавал у продавца стоимость ягод и овощей. Так, небольшой контейнер с малиной можно купить за тысячу рублей, голубики — за 700 рублей.