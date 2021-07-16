Отели Севастополя ужесточили правила приема туристов

С 16 июля отели Севастополя будут заселять вакцинированных или имеющих антитела туристов

C 16 июля в отели Севастополя можно будет заселиться только при предъявлении сертификата вакцинации или справки о наличии антител. Об ужесточении ограничений сообщила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко, пишет РИА Новости.

Так, с 16 июля, туристам для заселения в отель необходимо иметь при себе сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о наличии в организме антител сроком не менее 30 дней.

Отмечается, что раньше отели требовали у туристов предъявления ПЦР-теста. Власти Севастополя заверили, что приехавшие в город до введения новых ограничений отдыхающие выселяться не будут.

Ранее в июле власти Крыма задумались о введении обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестировании для туристов, приезжающих на отдых в регион. Так, заместитель здравоохранения республики Антон Лясковский заявил, что «это возможно».