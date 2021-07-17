В Крыму ужесточили ограничения для детских лагерей

Глава Крыма Сергей Аксенов ужесточил коронавирусные ограничения в регионе — с 1 августа детские лагеря будут переведены в закрытый режим работы. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Согласно указу, сотрудникам организаций детского отдыха, в которых менее 95 процентов персонала привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19, будет запрещено проживать за их пределами. Кроме того, учреждения стационарного социального обслуживания, в которых вакцинировано менее 95 процентов персонала, переведут в режим полной изоляции. Также в республике до 17 августа приостановлена диспансеризация населения.

16 июля было объявлено, что теперь туристам для заселения в отели Севастополя необходимо иметь при себе сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о наличии в организме антител сроком не менее 30 дней. Раньше отели требовали у туристов предъявления ПЦР-теста. Власти Севастополя заверили, что приехавшие в город до введения новых ограничений отдыхающие выселяться не будут.

Позже власти Севастополя разъяснили, что под указ подпадают исключительно коллективные средства размещения — отели, санатории, мотели, гостевые дома. Квартиры и частные дома в перечень коллективных средств размещения не входят. Посетить город можно и без сертификата или справки. Однако заселиться в гостиницу или мотель без них будет невозможно. Запрещается размещение в палаточных лагерях. Детские оздоровительные лагеря не могут быть заполнены более чем на 75 процентов. При заселении дети должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.