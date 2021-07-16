Власти Севастополя разъяснили новые правила приема туристов

Власти Севастополя разъяснили указ, ужесточающий правила приема туристов. Об этом пишет РБК.

Под указ главы Севастополя о заселении только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител подпадают исключительно коллективные средства размещения — отели, санатории, мотели, гостевые дома. Квартиры и частные дома в перечень коллективных средств размещения не входят, рассказали изданию в пресс-службе правительства города.

В городской администрации также уточнили, что запрещается размещение в палаточных лагерях. Детские оздоровительные лагеря не могут быть заполнены более чем на 75 процентов. При заселении дети должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Посетить город можно и без сертификата или справки. Однако заселиться в гостиницу или мотель без них будет невозможно, резюмировали в пресс-службе.

16 июля было объявлено, что теперь туристам для заселения в отели Севастополя необходимо иметь при себе сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о наличии в организме антител сроком не менее 30 дней. Раньше отели требовали у туристов предъявления ПЦР-теста. Власти Севастополя заверили, что приехавшие в город до введения новых ограничений отдыхающие выселяться не будут.

Ранее в июле власти Крыма задумались о введении обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестировании для туристов, приезжающих на отдых в регион. Так, заместитель здравоохранения республики Антон Лясковский заявил, что это возможно.