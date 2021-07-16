Россиянам рассказали о влиянии введенных ограничений на отдых в Сочи

Туристы и представители туротрасли рассказали о влиянии ограничений на отдых в Сочи

Гости Сочи и представители туристической отрасли курорта рассказали, как на отдых и бизнес повлияло введение ковидных ограничений. Своим мнением они поделились в интервью с изданием E1.RU.

Туристка из Москвы пожаловалась на высокую стоимость ПЦР-тестов. Девушка призналась, что из-за таких непредвиденных расходов ей пришлось отменить бронь в отеле и снимать жилье в частном секторе, где «справок и тестов никто не требует».

«ПЦР-тест в аэропорту платный, стоимость 2750 рублей. У нас семья из шести человек, вот и посчитайте. 16 500 рублей нужно заплатить только за тесты. Проезд недешевый, проживание…» — объяснила россиянка.

При этом девушка отметила, что не против вакцинации. Однако она считает, что прививку нужно делать в своем родном регионе.

Слова москвички подтвердил руководитель одного из отелей Сочи. Мужчина подметил, что из-за введенных ограничений на курорте туристы не отказываются от поездок, а предпочитают останавливаться в гостевых домах и квартирах с посуточной арендой, в результате чего гостиничный бизнес терпит огромные убытки.

«При этом мы вакцинировали весь свой персонал, проверяем ПЦР-тесты, выполняем все требования. А у нас отказ от броней», — сокрушается он.

Тем не менее, по мнению туроператора, спад продаж на курорты Кубани связан не только с необходимостью вакцинироваться, но и с открытием зарубежных направлений, которые более интересны туристам.

Ранее в июле власти Кубани ответили на вопрос о смягчении ограничений для туристов. В пресс-службе администрации края сообщили, что не будут изменять требования о вакцинации туристов, которые начнут действовать после 1 августа.

1 июля на Кубани ввели ограничения, согласно которым для заселения в отель туристы должны предъявлять ПЦР-тест или справку о вакцинации. Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые правила будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но и на кемпинги.

