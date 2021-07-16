Раскрыта главная причина оттока туристов с курортов Краснодарского края

Раскрыта главная причина снижения спроса на отдых в курортах Краснодарского края у россиян — туристы отменяют поездки из-за новых ковидных ограничений. Об этом порталу NEWS.ru заявил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По словам эксперта, большинство путешественников, запланировавших отдых на Кубани, не успеют привиться от коронавируса к 1 августа — из-за этого они предпочитают черноморским курортам недавно открывшуюся Турцию.

Отмечается, что отток туристов вызван также высокими ценами на ПЦР-тесты, зачастую их стоимость достигает 25 процентов от цены путевки. На данный момент от путешествия на Черноморское побережье отказались до 30 процентов россиян.

«Плюс не стоит забывать о штрафах в Краснодарском крае, которые порой доходят до 30 тысяч рублей», — добавил специалист.

1 июля в Краснодарском крае ввели ограничения на прием туристов. Согласно новым правилам, для заселения в отель необходимо предъявлять ПЦР-тест или справку о вакцинации. Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые требования будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но и на кемпинги.

Ранее в июле Российский союз туриндустрии (РСТ) связал снижение спроса на курорты Кубани со скорым запуском чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Из-за более мягких ограничений путешествия по открытым зарубежным направлениям могут стать удобнее, чем поездка на Черноморское побережье.