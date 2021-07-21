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Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации от COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить темпы вакцинации против COVID-19, передает РИА Новости.

По его словам, именно вакцинация является главной задачей в настоящий момент. В связи с этим нужно убеждать россиян в необходимости прививки, потому что «только так мы сможем поставить заслон эпидемии», считает глава государства.

Ранее Путин заявил, что не стоит навязывать россиянам прививку от коронавируса. Также он подчеркнул, что лето 2021 года стало для страны очередным испытанием в борьбе с пандемией коронавируса.

Всего в России по состоянию на 21 июля коронавирусом заразились 6 030 240 человек. 5 404 797 россиян выздоровели. Больше всего заразившихся — в Москве. Там выявлено в общей сложности 1 473 584 случая заболевания COVID-19.

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