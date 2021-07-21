Путин заявил о «коварной» возвращающейся эпидемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в страну возвращается коварная эпидемия коронавируса. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-совещания с членами правительства, трансляцию которой на Yotube-канале вел RT.

«Это лето стало для нас очередным испытанием, в том числе, и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали. Почти никого не обошла эта беда», — сказал Путин.

По словам президента, пандемия доставляет «немало проблем» не только России, но и в подавляющем большинстве стран мира. Он также отметил, что трудно понять государства, которые все еще делят эпидемию на «свою и чужую» и тормозят регистрацию российской вакцины.

Глава государства обратил внимание на то, что главная задача сейчас — это увеличение темпов вакцинации.

По данным на среду, 21 июля, в России выявили 23 704 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 030 240.