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Путин осудил другие страны за «торможение регистрации наших вакцин»

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Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин осудил страны, разделяющие пандемию на «свою» и «чужую». Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на "свою" и "чужую", тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин», — заявил он, подчеркнув, что отечественные препараты безопасны и эффективны.

Глава государства также высказал мнение, что бороться с коронавирусной инфекцией поодиночке бессмысленно.

Комментируя ситуацию с иммунизацией населения, Путин также заметил, что навязывать гражданам прививку против коронавируса нельзя. По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать, но не через принуждение, а с помощью диалога.

В России по состоянию на 21 июля зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Иностранных препаратов среди них нет.

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