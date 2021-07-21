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Врач ответил россиянам на популярные вопросы о вакцинации

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук в прямом эфире ответил на самые популярные вопросы россиян о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Для введения ограничительных мер существовали очень серьезные предпосылки – самоизоляция и использование средств индивидуальной защиты требовались для спасения жизней», — заявил Савчук в ходе прямого эфира. Он также отметил, что важно сформировать коллективный иммунитет, так как вакцинация тоже является способом спасения жизней.

Врач объяснил россиянам «правило швейцарского сыра», которое означает, что чем больше своеобразных «слоев» между человеком и инфекцией, тем меньше у вируса шансов добраться до организма. По словам эксперта, именно поэтому важно иметь в обществе большое количество вакцинированных, чтобы под защитой находились те, кому прививка противопоказана.

Среди прочего Савчук отметил важность того, чтобы люди верили достоверным медицинским источникам. По его словам, «широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением».

Ранее президент России Владимир Путин осудил страны, разделяющие пандемию на «свою» и «чужую». Глава страны выразил мнение, что бороться с пандемией по одиночке не имеет смысла.

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