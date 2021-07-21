Российский врач назвала опасные для прививки от COVID-19 показатели в крови

Перед прививкой от COVID-19 необходимо сделать анализ крови. Опасные для вакцинации показатели назвала профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина, слова которой приводит «Радио 1».

Как отметила специалист, идти на вакцинацию нужно абсолютно здоровым, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

«Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов. Это первое. Второе — надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов. Почему? Потому что это показатель, который характеризует аллергию. Эозинофилов должно быть не более пяти, а базофилов — не более одного процента», — уточнила Калинина.

Она добавила, что при повышении одного из показателей стоит временно отложить вакцинацию. В таком случае необходимо посмотреть, есть ли какое-то изменение самочувствия. Максимальный временный медотвод, по словам врача, дают на месяц.

«Но если проблема не уходит, тогда врачи должны принять коллегиальное решение, можно ли допускать такого человека к вакцинации и какой именно вакциной его прививать. В некоторых случаях вакцинация рекомендована в условиях стационара — под наблюдением специалистов», — подчеркнула профессор.

Специфических ограничений по питанию после прививки нет, достаточно лишь в течение одного-двух дней не употреблять алкоголь. Помимо этого, после вакцинации не стоит «жариться на солнце», резюмировала Калинина.

Ранее кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются различные заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность.