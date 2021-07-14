Российский онколог опроверг популярный миф о вакцинации против коронавируса

Никаких данных о том, что прививка от коронавируса провоцирует развитие онкологических заболеваний, нет, и подобные заявления — абсолютная чушь. Популярный миф в разговоре с «Лентой.ру» опроверг онколог, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

«Что касается можно ли прививаться онкологическим пациентам — есть четко прописанные рекомендации. Если пациент не находится в процессе активного лечения, если нет данных о серьезной иммунносупрессии и, тем более если он находится в ремиссии, то, конечно, ему не просто не противопоказано — ему нужно прививаться», — сказал специалист.

Пылев добавил, что такие пациенты находятся в группе риска по тяжелому течению COVID-19, поэтому вакцинация необходима.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков назвал россиянам причины временного медицинского отвода от прививки против коронавируса. По его словам, для групп риска вакцинация проводится в то время, когда нет обострений основных заболеваний и при стабильном состоянии. Временный медотвод также может дать врач терапевт при вакцинации, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья. Он добавил, что в большинстве случаев ожидать получения медотвода не следует.