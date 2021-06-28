Названы причины отказа россиян обращаться к врачам

Некоторые пациенты отказываются посещать врачей и попадают к медикам уже в стадии тяжелого заболевания. Причины этого явления среди россиян названы в опросе профессионального сообщества «Врачи РФ» и сервиса «Врач рядом», пишут «Известия».

82 процента докторов отмечают, что люди отказывались от визита в больницу из страха узнать о тяжелом заболевании, например, онкологии. 33 процента полагают, что человек опасается неверного диагноза. С последствиями самолечения сталкивается 65 процентов сотрудников медучреждений.

90 процентов врачей столкнулись с ситуацией, когда пациент боится проходить медицинскую процедуру, даже если она безопасная и безболезненная. Треть респондентов считает, что страх испытать боль является основной причиной отказа посетить медиков.

47 процентов докторов отмечают, что люди опасаются столкнуться с грубостью или некачественным лечением, 29 процентов — что медицинские услуги окажутся слишком дорогими.

«Речь не только о том, что человеку нагрубили. Его просто могли вовремя не выслушать или не услышать, в ультимативной форме сказать делать что-то, чего он делать не хотел категорически. После этого человек будет до последнего оттягивать новый визит к врачу», — пояснила врач-педиатр, специалист паллиативной помощи Анна Сонькина-Дорман.

Ранее профессор Сергей Нетесов заявил, что в рекордном всплеске заражений коронавирусом в России виноваты те, кто пренебрегает мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации и появление в стране индийского варианта коронавируса.