Россиянка обвинила врачей в смерти сына от COVID-19 из-за неисправного аппарата

Жительница Новосибирска рассказала о мучительной смерти 26-летнего сына, который заболел коронавирусной инфекцией. Он умер из-за неверно назначенных лекарств и неисправного аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), считает россиянка. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

По ее словам, у умершего сына Артема была астма и гипертония — об этом женщина предупредила врачей. Несмотря на противопоказания, медики ввели мужчине препарат, который разжижает кровь. После у пациента началось удушье и кровохарканье.

«Я приехала в больницу, дежурная врач сказала, что ему уже отменили этот препарат. Артему становилось хуже и хуже, медики за четыре дня, что он там провел, не приняли никаких противоаллергических мер», — рассказала россиянка.

Мужчину перевели в реанимацию, где через два дня у него отказали почки. Из-за этого Артема ввели в кому и перевезли в другую клинику. Там его подключили к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности.

«10 дней я слышала одно и то же: низкая сатурация в крови, мешает лишний вес, продолжают отказывать органы» Мать погибшего россиянина Артема

Причиной ухудшения состояния врач назвал неправильно установленный аппарат ЭКМО. Мать подчеркнула, что у ее сына отказали все органы из-за недостатки кислорода в течение 12 дней.

Как рассказывает женщина, она обратилась в областное правительство. Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова якобы угрожала ей и предложила написать заявление в полицию. После этого россиянке запретили видеться с сыном из-за эпидемиологической обстановки, и мужчина вскоре умер.

Ранее стало известно о жительнице Челябинска, которой поставили неправильный диагноз и отрезали ногу. Женщина обратилась к медикам с жалобами на боли в ноге, после чего у нее обнаружили злокачественную опухоль. Врачи приняли решение ампутировать ногу, хотя опухоль была доброкачественной.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться