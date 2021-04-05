Врачи по ошибке удалили желудок россиянину

В городе Балахны Нижегородской области местному жителю Сергею Прозоровскому по ошибке удалили желудок. У него заподозрили рак, тогда как на самом деле мужчина страдал только от язвы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Прозоровского, он попал в больницу с подозрением на внутреннее кровотечение. Врачи решили, что у него не только язва, и предложили сразу же начать операцию.

«Чтобы уточнить диагноз, мне ввели в рот трубку с палец толщиной. (...) Было ли кровотечение изначально, так и не выяснили, зато неловкие манипуляции врача повредили артерии. Кровотечение усилилось, мне дали подписать согласие на проведение операции, а потом я потерял сознание», — вспоминает Прозоровский.

Затем мужчине провели иммуногистохимическое исследование, которое показало, что опухоли у него не было. «А в истории болезни у меня сейчас вообще отсутствуют результаты гистологии!» — говорит пациент.

Прозоровский предполагает, что онкологию нижегородские врачи «выдумали» специально, чтобы «обелить» врача, который делал ему зондирование. Якобы молодой специалист приходится сыном заведующему хирургического отделения и заместителю главного врача.

Ранее жительница Сибири лишилась груди после ложного диагноза. Врачи приняли обычную мастопатию за рак и провели Наталье Завориной операцию по удалению молочной железы на третий день после родов, хотя, как показало исследование, опухоли у нее не было. После операции ей пришлось отказаться от грудного вскармливания.