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Россиянке поставили неправильный диагноз и отрезали ногу

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Кадр: НТВ

В Челябинске медики поставили неправильный диагноз 32-летней матери двоих детей, после чего ей ампутировали ногу. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Жительница Челябинска обратилась к медикам с жалобами на боли в ноге. Врачи обнаружили доброкачественную опухоль и отправили женщину домой. Также не заметили опасности и в онкологическом центре.

После этих обследований россиянка обратилась к врачам больницы в Обнинске. Местные медики выявили злокачественную опухоль, после чего ногу пришлось ампутировать.

Теперь пострадавшая пытается получить с челябинской больницы, где ей поставили неправильный диагноз, компенсацию в пять миллионов рублей. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее телеведущий и врач Сергей Агапкин довел до слез 59-летнюю гостью программы «О самом главном», которая пожаловалась на повышенный уровень сахара в крови. Специалист пригрозил ей, что диабет может привести к ампутации ноги.

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