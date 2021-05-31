Девушка без ноги вышла в финал национального конкурса красоты

В финал национального конкурса красоты «Мисс Северная Ирландия» вышла 25-летняя Бернадетт Хагенс (Bernadette Hagans) из Белфаста, потерявшая ногу из-за болезни. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В случае победы девушка сможет принять участие в конкурсе «Мисс мира». Она заявила, что надеется своим участием продемонстрировать, что внешность — не самое важное в человеке, и люди, которые выглядят иначе, ничуть не хуже других.

«У меня на протезе сбоку есть кнопка, которая настраивает его для обуви с высоким каблуком, — рассказала Хагенс. — В финале "Мисс Северная Ирландия" она мне пригодится».

В 2017 году у Хагенс обнаружили редкую раковую опухоль — синовиальную саркому. Из-за болезни в октябре 2018-го ее правую ногу пришлось ампутировать. Оставшись без ноги, девушка устроилась агентство Zebedee Management, которое приглашает на работу моделей с физическими особенностями.

В 2018 году сообщалось, что американская модель Лорен Вассер, несколько лет назад лишившаяся ноги из-за инфекции, попавшей в организм через гигиенический тампон, пережила ампутацию второй ноги. На тампоне оказался стафилококк, который вызвал у нее инфекционно-токсический шок.