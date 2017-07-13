Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум на протезах

Жительница Шотландии Стейси Пэрис (Stacy Paris), принимавшая участие в Неделе альтернативной моды в Белфасте, стала первой британской моделью, у которой ампутированы обе ноги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Модельный бизнес никогда не был тем, чем я хотела заниматься, но потом через два года я приняла участие в нескольких показах, и теперь я единственная модель в Соединенном Королевстве, пережившая двойную ампутацию, — говорит она. — Это мой шанс показать людям, что можно быть другим — и это ничего не значит».

A post shared by Stacy Paris (@theladyp85) on Jul 10, 2017 at 4:16am PDT

В 2009 году после отдыха во Франции у Пэрис развился некротический фасциит — бактериальная инфекция, вызывающая отмирание тканей. Чтобы спасти девушку, врачи ампутировали часть левой ноги, но не смогли остановить распространение заражения. В течение нескольких лет она пережила более 20 операций и полностью лишилась сначала левой, а затем и правой конечности.

A post shared by Stacy Paris (@theladyp85) on Apr 30, 2017 at 9:49am PDT

Пэрис вышла на подиум в протезах, которые делают ее почти на восемь сантиметров выше, чем до ампутации. Модель сотрудничает с некоммерческой организацией Models of Diversity, которая борется за увеличение разнообразия в индустрии моды. Кроме того, она изучает молекулярную биологию в Университете Глазго.

A post shared by Stacy Paris (@theladyp85) on Jun 16, 2017 at 6:51am PDT

В феврале сообщалось, что во время Недели моды в Нью-Йорке прошел показ нижнего белья для женщин, переживших мастэктомию.