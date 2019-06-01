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Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне

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Лорен Вассер

Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре. Об этом она заявила в эфире телеканала Today.

Для участия в забеге золотые протезы модели были оснащены беговыми лезвиями.

Вассер также рассказала о помощи, которую она оказывает пострадавшим от инфекционно-токсического шока. Лорен ведет просветительскую работу — вместе с конгрессменом Кэролин Мэлоуни она призывает американские власти принять законопроект, обязывающий производителей женских продуктов гигиены писать точный состав на упаковке. С 1997 года Конгресс десять раз рассматривал и отвергал этот законопроект.

В 2012 году Вассер использовала тампон, который оказался заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок. Ее ноги поразила гангрена. Лорен ампутировали ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой. Спустя шесть лет модель пережила ампутацию второй ноги.

На каждые сто тысяч американок, использующих тампоны, приходится три-четыре случая инфекционно-токсического шока в год. В 1980-е годы от него погибли 38 женщин. Новый всплеск болезни произошел в 2002 году, когда инфекционно-токсический шок привел к гибели восьми жительниц штата Калифорния.

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