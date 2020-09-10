Девушка лишилась ноги и стала лицом модного бренда

Модель с ампутированной ногой стала лицом рекламной кампании британского бренда Kurt Geiger. Об этом сообщает Independent.

У 24-летней Бернадетт Хагенс (Bernadette Hagans) из Белфаста обнаружили редкую форму раковой опухоли (синовиальная саркома) в 2017 году. В октябре 2018-го ее правую ногу пришлось ампутировать. Девушка научилась ходить с протезом и решила попробовать себя в модельном бизнесе.

По информации издания, она устроилась в агентство Zebedee Management, которое приглашает на работу моделей с физическими особенностями, и с тех пор приняла участие в проектах многих брендов, включая Kurt Geiger.

В кампании упомянутой марки Хагенс представляет неоново-розовую стеганую сумку и черные кроссовки на платформе, которые вошли в новую коллекцию People Empowered. Линейка посвящена сильным людям с тяжелой судьбой.

«Мне очень понравилась фотосессия, потому что мы, рекламируя продукт, показали мою ногу как его часть. Мы показали, что это может быть модно, и мне это нравится», — поделилась впечатлениями героиня материала.

В июне обездвиженная на всю жизнь женщина стала моделью и поделилась ощущениями. Известно, что Клэр Фриман (Claire Freeman) парализовало в результате автомобильной аварии. Ей удалось побороть неуверенность в себе после того, как она создала страницу в Instagram. Позже к девушке обратилось итальянское модельное агентство Iulia Barton, и с тех пор ее приглашают принимать участие в показах на Неделе моды в Милане.