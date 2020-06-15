Бывшая королева красоты поделилась фото после ампутации ноги

Модель Даниэлла Альварес (Daniella Alvarez), получившая титул мисс Колумбия в 2011 году, поделилась фотографией после ампутации левой ноги. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 32-летняя модель запечатлена лежащей на больничной койке после проведенной операции в окружении своих родственников. «Я люблю свое тело так же, как и раньше. Счастлива жить в этом мире и проходить через все испытания, возникающие в моей жизни», — подписала она пост, набравший 1,1 миллиона лайков.

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Известно, что Альварес пришлось ампутировать конечность ниже колена из-за ишемии, возникшей в результате удаления опухоли в животе. «Наступает тяжелый период, но я уверена, что лучшее впереди», — писала она до ампутации.

В социальных сетях бывшая королева красоты рассказала, что в будущем у нее будет протез, который поможет ей продолжать «танцевать, бегать, ездить на велосипеде, плавать» и делать все, что ей нравится.

В апреле женщина, потерявшая ногу в автокатастрофе, приняла участие в фотосессии в купальнике. В 2016 году 26-летней Тэйлор Селф (Tahlor Self) пришлось ампутировать ногу выше колена. Спустя некоторое время после операции она захотела вдохновить других женщин с ампутированными конечностями не падать духом и вести нормальный образ жизни, поэтому приняла участие в откровенной съемке, автором которой стал фотограф Кейси Уизерс (Casey Withers).

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