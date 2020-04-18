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Женщина потеряла ногу в автокатастрофе и стала участницей съемки в купальнике

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Фото: @cwmg

Мотоциклистка из США потеряла левую ногу в результате несчастного случая и стала работать моделью у популярного фотографа. Об этом сообщает Metro.

В 2016 году 26-летняя Тэйлор Селф (Tahlor Self) попала в автокатастрофу в Новом Орлеане. Из-за сильных повреждений медикам пришлось ампутировать ей ногу выше колена. «Колено было полностью раздроблено, но врачи могли бы спасти конечность. Однако никакой гарантии, что однажды я смогу ходить, как прежде, не было. Я поняла, что качество моей жизни будет лучше, если ногу отнимут», — поделилась пострадавшая.

После операции женщине пришлось провести несколько месяцев в инвалидном кресле, а затем научиться пользоваться протезом. Восстановившись после операции, американка приняла решение поучаствовать в фэшн-съемке. По словам Селф, появившись на фотографиях в купальнике, она хотела вдохновить других женщин с ампутированными конечностями не падать духом и вести нормальный образ жизни.

Автором фотосессии Селф стал известный фотограф Кейси Уизерс (Casey Withers), который специализируется на рекламных кампаниях спортивных брендов. Героиня материала попозировала для него в черном слитном купальнике с прорезями по бокам и на груди. Ее снимки были размещены в соцсетях на страницах Уизерса.

В мае 2019 года модель с ампутированной ногой стала лицом рекламной кампании ирландского бренда Primark. У 23-летней Бернадетт Хагенс из Белфаста обнаружили редкую форму раковой опухоли в 2017 году. В октябре 2018-го ее правую ногу пришлось отнять. Девушка научилась ходить с протезом и решила попробовать себя в модельном бизнесе.

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