Девушка сходила на вечеринку, подхватила смертоносную инфекцию и лишилась ноги

Жительница английского города Коррингем, графство Эссекс, подхватила на вечеринке смертоносную инфекцию и осталась без ноги. Об этом сообщает газета The Sun.

В январе 25-летняя Лорен Бриггс (Lauren Briggs) сходила к друзьям на вечеринку и поплавала в джакузи. «В тот вечер, когда я отправилась спать, меня немного тошнило; ранним утром друг нашел меня задыхающейся на полу», — рассказывает она. Приятель тут же вызвал скорую, и девушку отвезли в больницу, где у нее диагностировали менингококковую инфекцию.

Двое суток Бриггс была подключена к аппарату жизнеобеспечения. Из-за осложнений ей экстренно ампутировали правую голень и стопу, а также пальцы левой ноги. Когда пациентка пришла в сознание, врачи объяснили, что она могла подхватить инфекцию через небольшой порез на ноге, когда лежала в джакузи.

Британка провела в больнице четыре месяца. 30 апреля, после лечения и нескольких трансплантаций кожи, ее выписали. 3 мая девушка создала страницу на краудфандинговом сайте GoFundMe с просьбой помочь ей вернуться к нормальной жизни. На текущий момент собрано уже более 3,5 тысячи фунтов стерлингов (366 тысяч рублей).

Теперь Бриггс передвигается на инвалидном кресле и не может работать по состоянию здоровья. До болезни она занимала позицию администратора в отделении хирургии. Ампутация сказалась также и на ее психологическом здоровье. «Моя жизнь перевернулась с ног на голову, — говорит она. — Я просто хочу жить нормально, насколько это возможно».

Ранее сообщалось, что жительница английского города Бат порезала ногу на пробежке по испанскому острову Майорка и впала в кому из-за смертоносной инфекции — некротического фасциита. Лечение подействовало, и хирургам удалось сохранить ногу пациентки. Британке потребовался год, чтобы восстановиться и научиться заново ходить.