Женщина упала во время пробежки, подхватила смертоносную инфекцию и впала в кому

Жительница английского города Бат порезала ногу на пробежке по испанскому острову Майорка и впала в кому из-за смертоносной инфекции. Об этом сообщает новостной сайт Somerset Live.

51-летняя Лубна Тротт (Loubna Trott) отдыхала в Испании с мужем и дочерями. Во время одной из пробежек женщина упала и поранила ногу, что привело к заражению крови. «Я бегаю каждое утро. Под конец отпуска я споткнулась и поцарапала колени и ладони, порвав свои тренировочные леггинсы, — вспоминает она. — В то утро было довольно людно, и я продолжила бежать, словно ничего не произошло».

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На несколько дней Тротт забыла об этом инциденте. Однако по возвращению в Великобританию ее начало знобить, хотя на улице стояла жара. «У меня все плыло перед глазами, и я постоянно уставала. Последнее, что я помню: меня стошнило, и я упала в ванной комнате», — говорит британка. Ее муж вызвал скорую. Прибывшие парамедики заверили, что у женщины обычный кишечный грипп.

На следующий день она позвонила врачу и сообщила об ухудшившемся состоянии. Доктор назначил обследование и диагностировал у нее некротический фасциит — бактериальную инфекцию, вызывающую отмирание тканей. Женщину положили в отделение неотложной помощи.

В больнице у Тротт случился септический шок, из-за которого ее срочно ввели в медикаментозную кому. «Это была огромная угроза жизни, у меня отказали сразу несколько органов, но я ничего об этом не знала, пока не пришла в себя», — рассказывает она. Через неделю британка вышла из комы.

Лечение подействовало, и хирургам удалось сохранить ногу пациентки. Британке потребовался год, чтобы восстановиться и научиться заново ходить. По ее мнению, она выжила благодаря здоровому и активному образу жизни. Тротт планирует и дальше заниматься спортом, чтобы укреплять иммунитет. В дальнейшем ей предстоит перенести две операции по пересадке кожи, которые временно отложены из-за пандемии COVID-19.

Некротический фасциит — инфекция, вызываемая бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Они поражают мягкие ткани организма, чаще всего страдают конечности.