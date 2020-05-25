Женщина лишилась ноги и части руки из-за смертоносной инфекции

Жительница США пережила ампутацию ноги и лишилась мышцы на руке после того, как заразилась некротическим фасциитом. На видео с ее рассказом обратило внимание издание Daily Mail.

28-летняя Джози Вендель (Josie Wendel) опубликовала в TikTok серию из 16 видео, в которых рассказала о том, как ей ампутировали ногу и вырезали часть руки из-за заражения некротическим фасциитом.

3 апреля 2015 года Вендель проснулась среди ночи. У нее болело все тело и был жар. Женщина решила, что заразилась гриппом и на следующий день отпросилась с работы. К полудню у нее начались болезненные мышечные спазмы в обеих ногах. Она провела шесть часов под горячим душем, так как только в тепле ей становилось лучше. Когда ее муж приехал домой вечером, она решила показаться врачу. Десятимесячного сына Джека супруги взяли с собой, так как думали, что поездка будет недолгой.

Врач в местном отделении неотложной помощи не сразу смог принять Вендель из-за большого количества посетителей. Когда, в конце концов, она оказалась на приеме, у нее взяли анализ крови и дали сильное обезболивающее. К десяти часам вечера в клинику приехали ее родители.

Вендель почувствовала сильный жар и сорвала одеяло с ног. Тогда ее отец заметил у нее на ноге похожее на след от ушиба пятно размером с футбольный мяч. Муж женщины понял, что дело плохо, когда увидел, что ухаживавшая за ней медсестра плачет.

Поскольку пациентка жила в сельской местности, где был маленький пункт неотложной помощи, ей сказали, что ее придется доставить вертолетом в больницу, которая находится в двух часах езды на автомобиле. Последнее, что она запомнила — как вертолет приземлился на крышу больницы, и ее завезли в лифт.

У женщины диагностировали очень редкий вид некротического фасциита. Через сутки она очнулась и очень плохо себя чувствовала. Врачи ампутировали ей ногу от колена. Позже выяснилось, что несмотря на их усилия, требуется полная ампутация ноги. Через два дня после операции у Вендель появились симптомы некротического фасциита в предплечье, и ее отвезли на операцию с риском потери правой руки. Врачи смогли сохранить конечность, но удалили мышцу и сухожилия, а на место раны поставили кожный трансплантат.

В общей сложности женщина провела в больнице около двух месяцев и перенесла 28 операций. В это время ее муж занимался переоборудованием их дома для инвалидной коляски. В сентябре того же года женщине сделали протез ноги, но он ей не нравился, так как носить его было очень болезненно.

«Мои друзья говорят, что я единственный человек, который способен почти умереть в пятницу и вернуться домой в воскресенье», — сказала она.

Некротический фасциит — редкая, но очень опасная бактериальная инфекция, вызывающая отмирание тканей.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Гавайи подхватила смертоносную инфекцию из-за пореза, полученного при распаковке коробок во время переезда, и чуть не лишилась руки. Врачи диагностировали у нее некротический фасциит.

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