Мужчина укололся о креветку и остался без половины пальца

Жителю Сингапура ампутировали часть пальца из-за инфекции, попавшей в организм при чистке креветок. Об этом сообщает AsiaOne.

Заражение произошло, когда мужчина укололся о купленную на рынке креветку. Поначалу он не придал этому значения, однако на следующий день у него поднялась температура, а уколотый палец почернел. После обращения в больницу у мужчины диагностировали некротический фасциит.

Пациента экстренно прооперировали. Он потерял половину указательного пальца на правой руке и провел два дня в реанимации. Медики полагают, что в случае промедления мужчина мог остаться без руки или умереть.

Некротический фасциит — инфекция, вызываемая бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Они поражают мягкие ткани организма, чаще всего страдают конечности.

В 2018 году сообщалось, что в британском городе Аберфан, Южный Уэльс, девочка попала в больницу с заражением крови, примерив грязную обувь на босу ногу. Врачи опасались, что понадобится операция, однако в итоге удалось обойтись дренированием гнойного очага.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!