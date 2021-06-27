Россия
 
Последние новости
Путин поручил провести вакцинацию иностранцев и трудовых мигрантов от COVID-19
Боец MMA стал чемпионом на голых кулаках и напал на возможного соперника
Психолог рассказала о распространенных и опасных проблемах со сном
Диетолог назвала самые полезные летние ягоды
Пьяный россиянин поджег ночной клуб за отказ его впустить
В России назвали условие для изменения вакцины от коронавируса за неделю
Опубликованы секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма
Стало известно о критическом состоянии находящейся в коме певицы МакSим
Россиянка оказалась единственным пассажиром рейса из Турции
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали нормальное число заболеваний детей за год

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Ситуация, когда ребенок дошкольного возраста болеет 6-8 раз в год, является оптимальной. Об этом заявил главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт призвал родителей не бояться, когда дети заражаются респираторными инфекциями. «Каждый ребенок, когда растет, обязательно встречается с разными патогенами. […] Если ребенок не болеет, это нас настораживает, потому что это заболевание может быть как раз причиной онкологического заболевания», — сказал специалист.

Ранее главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал причины появления рака у российских подростков.

По его словам, алкоголь и табак воздействует на психическое и физическое развитие подростков, энергетики влияют на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а при употреблении фастфуда ребенок недополучает витамины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главный педиатр-гематолог Минздрава: ребёнок должен болеть 6-8 раз в год
Педиатр назвал причины рака у подростков
Россиянам назвали первые признаки рака крови