Педиатр назвал причины рака у подростков

Главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в беседе с РИА Новости назвал причины появления рака у российских подростков.

По его словам, алкоголь и табак воздействует на психическое и физическое развитие подростков, энергетики влияют на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а при употреблении фастфуда ребенок недополучает витамины.

Так, алкоголь воздействует на все органы и системы у еще развивающегося организма, в том числе у которого ферментативная система еще недостаточно развита. «Поэтому когда это становится привычкой или образом жизни у подростка — это очень опасно», — отметил специалист.

Он посоветовал обращать внимание на употребление энергетиков, поскольку они влияют на метаболизм, сердечно-сосудистую систему, ЖКТ.

В заключение эксперт заявил, что необходимо ограничивать чрезмерное употребление фастфуда и сладостей. «Это нагрузка углеводная на организм, быстрое насыщение, и ребенок недополучает необходимые витамины, минеральные вещества, белки, жиры и углеводы», — заключил Османов.

Ранее в марте онколог и хирург Михаил Мяснянкин назвал первые признаки рака крови у детей. К ним врач отнес повышенную утомляемость, плаксивость, потерю веса и бледность кожи. Как отметил специалист, чаще всего заболевание возникает из-за генетических факторов и негативного воздействия окружающей среды.