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Россиянам объяснили причины временного медотвода от прививки против COVID-19

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Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»
Вирусолог объяснил причины получения временного медотвода от прививки против COVID-19

Вирусолог Евгений Тимаков объяснил россиянам причины временного медицинского отвода от прививки против коронавируса. По его словам, таковыми могут стать повышенное давление или уровень сахара в крови, передает ТАСС.

Врач отметил, что для групп риска вакцинация от COVID-19 проводится в то время, когда нет обострения основного заболевания, при стабильном состоянии. Пациенту необходимо проконсультироваться у узкого специалиста, сдать анализы и получить разрешение, отвод либо узнать сроки, когда можно прививаться.

«Временный медотвод также может дать врач терапевт при вакцинации, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья — это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях», — заявил Тимаков.

Он добавил, что в большинстве случаев ожидать получения медотвода не следует. Вирусолог пояснил, что от главных специалистов в узких направлениях поступили разъяснительные письма, где указано, что вакцинация проводится практически при любом заболевании. С осторожностью следует прививать пациентов с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием.

Ранее врач Семен Гальперин назвал три основания получения медотвода от прививки против COVID-19. В первую очередь это заболевания в острой форме, во-вторых — непереносимость компонентов вакцины. Аллергия не является противопоказанием, за исключением отека Квинке ранее.

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