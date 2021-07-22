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В «Векторе» оценили вероятность появления «олимпийского» варианта COVID-19

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Фото: Reuters

Появление нового варианта COVID-19 на Олимпийских играх в Токио маловероятно, потому что мутация коронавируса происходит в густонаселенных районах, где много людей контактируют между собой. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов, передает ТАСС.

Он пояснил, что в Токио приедет несколько тысяч спортсменов — не больше «поселка средней величины». Поэтому «олимпийский» вариант коронавируса появиться там не может.

«Для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей», — заявил Семенов.

По его словам, из-за высокой плотности населения мутации возникают в Индии, Бразилии, Южной Африке и Великобритании.

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