Премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, ситуация с пандемией коронавируса в России по-прежнему остается напряженной. Также он отметил, что не все регионы соблюдают рекомендации врачей по санитарным нормам.

«Нужно и дальше тщательно мониторить ситуацию с заболевшими, чтобы прогнозировать потребность в койках, лекарствах. И, соответственно, чтобы мы могли заранее принимать меры», — отметил Мишустин.

За минувшие сутки в России выявили 23 811 новых случаев заболеваний COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 6 078 522. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (3425 случаев), Московской области (1965 случаев) и Санкт-Петербурге (1940 случаев).