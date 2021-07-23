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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, ситуация с пандемией коронавируса в России по-прежнему остается напряженной. Также он отметил, что не все регионы соблюдают рекомендации врачей по санитарным нормам.

«Нужно и дальше тщательно мониторить ситуацию с заболевшими, чтобы прогнозировать потребность в койках, лекарствах. И, соответственно, чтобы мы могли заранее принимать меры», — отметил Мишустин.

За минувшие сутки в России выявили 23 811 новых случаев заболеваний COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 6 078 522. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (3425 случаев), Московской области (1965 случаев) и Санкт-Петербурге (1940 случаев).

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