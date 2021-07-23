Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снижаются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

Глава ведомства пояснила, что заболеваемость коронавирусом в 57 регионах России растет, в десяти — снижается.

По словам Поповой, в пяти регионах страны охват ПЦР-тестирования на COVID-19 остается ниже 200 тестов на 100 тысяч жителей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила распространенность штамма «дельта». Она заявила, в России эта мутация составляет около 70 процентов случаев инфицирования. Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в Москве стала лучше, доля столицы в общей заболеваемости по стране снизилась с 37 процентов до 20 процентов на текущей неделе.