Россия
 
Последние новости
ЦБ резко поднял ключевую ставку
В речных трамваях разглядели шанс для спасения экологии Москвы
На Филиппинах миллионам детей снова запретили гулять
Россиянка из-за путаницы с эмбрионами воспитывала чужого ребенка
Две популярные средиземноморские страны упростили въезд для россиян
Российский блогер посадил за руль восьмилетнего ребенка
Вирусолог оценил расследование ЦРУ о возможной утечке коронавируса
Украинские силовики поймали турок с партией героина на миллиарды рублей
Стало известно о просьбе Байдена к Путину не трогать «Радио Свобода»
В сети увидели призыв к педофилии в надписи на купленной матерью ребенку майке
Новости партнеров
Прослушать новость

Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снижаются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

Глава ведомства пояснила, что заболеваемость коронавирусом в 57 регионах России растет, в десяти — снижается.

По словам Поповой, в пяти регионах страны охват ПЦР-тестирования на COVID-19 остается ниже 200 тестов на 100 тысяч жителей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила распространенность штамма «дельта». Она заявила, в России эта мутация составляет около 70 процентов случаев инфицирования. Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в Москве стала лучше, доля столицы в общей заболеваемости по стране снизилась с 37 процентов до 20 процентов на текущей неделе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Попова оценила распространенность штамма «дельта»
Попова рассказала о прохождении третьей фазы испытаний российскими вакцинами